Carlos Alberto sofre lesão muscular e desfalca Vasco por pelo menos 15 dias RIO - O técnico Gaúcho perdeu o meia-atacante Carlos Alberto para o clássico contra o Flamengo, nesta quinta-feira, no Engenhão, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Ele sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e ficará em recuperação por pelo menos duas semanas. Assim, a opção do Vasco para o setor será o atacante Leonardo, que entrou bem contra o Resende no último sábado, com direito a gol e assistência.