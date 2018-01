Carlos Alberto suspenso novamente Carlos Alberto está fora do clássico de domingo, contra o São Paulo. O meia levou o terceiro cartão amarelo nesta quarta, diante da Ponte, e desfalcará mais uma vez a sua equipe. A situação preocupa duplamente o técnico Tite. Primeiro porque o treinador contava com o jogador no clássico do Morumbi. E depois porque a ausência de Carlos Alberto diminui, pelo menos teoricamente, as chances de o Corinthians tirar parte da diferença de seis pontos (que pode voltar a ser de nove, se o São Paulo vencer a Portuguesa Santista nesta quinta) para o líder do Campeonato Paulista. O amarelo desta quarta foi o sétimo de Carlos Alberto em oito jogos. Ele também já havia sido expulso contra o Rio Branco e desfalcou o Corinthians no seu primeiro clássico, diante do Santos, na derrota por 3 a 0 na Vila Belmiro, há duas semanas. Na época, o meia foi advertido pelo técnico Tite e ainda levou um castigo: teve de treinar no sábado e no domingo, sozinho, no Parque São Jorge. Mesmo sendo reincidente, Carlos Alberto não será multado nem advertido desta vez. Tite acha que não é uma questão de indisciplina ou rebeldia. Embora admita que o meia precisa diminuir o número de advertências recebidas, ele entende que a razão do problema é puramente técnica. "Vou conversar com ele para fazer uma avaliação mais precisa. Mas eu penso que o problema está na técnica de desarme dele. O Carlos Alberto precisa saber como colocar melhor o corpo na hora de fazer a marcação. Se ele assimilar as orientações, vai resolver esse problema". O treinador corintiano disse ainda que o meia está ansioso por fazer uma boa apresentação e por marcar o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. E que por isso mesmo, ´anda um pouco tenso´. Constrangido por mais esta suspensão, Carlos Alberto procurou falar pouco. Apenas admitiu que ficou triste por não poder atuar o segundo clássico consecutivo, mas poupou a arbitragem. "Se o cartão amarelo foi uma injustiça? Sei lá. Acho que fica difícil falar sobre a arbitragem". Fora terceiro cartão amarelo de Carlos Alberto, o vestiário corintiano foi palco de uma verdadeira festa. Os dirigentes confirmaram as contratações de Roger e Gustavo Nery e ainda abriram uma boa perspectiva de Kleberson aceitar a proposta financeira do Corinthians. Pelo menos, Roger e Gustavo Nery serão inscritos nesta sexta-feira no Campeonato Paulista e, teoricamente, poderiam até estrear contra o São Paulo. Tite não quis comentar essa hipótese. "Agora, eu tenho que falar do Coelho, do Wendel, do Marcelo Mattos. O que farei no domingo, contra o São Paulo, vou começar a pensar só nesta quinta-feira".