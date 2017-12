Carlos Alberto terá a grande chance Com a ausência forçada de Roger, o meia Carlos Alberto terá a grande chance de provar que vale o investimento feito pela MSI, que pagou cerca de R$ 28 milhões para tirá-lo do Porto. Desde que chegou ao Parque São Jorge no início do ano, ele não conseguiu se firmar. Muito pelo contrário. Além de acabar na reserva pelo fraco futebol, Carlos Alberto já se envolveu em vários problemas disciplinares ? principalmente brigas e atrasos. ?Eu lamento o que aconteceu com o Roger, mas se o Lopes me colocar como titular vou fazer o que puder para mostrar que mereço estar no Corinthians. Já me recuperei dos vários problemas que tive e posso mostrar o meu futebol de verdade?, diz. O goleiro Fábio Costa afirma: ?O Carlos Alberto passou por várias dificuldades pessoais. A gente sente que ele mudou, amadureceu. Nós acompanhamos de perto a sua evolução. Tem tudo para ser cada vez mais importante ao grupo?. O cuidado paternal que o técnico anterior, Márcio Bittencourt, sempre revelou em relação ao jogador foi trocado pela cobrança de Antônio Lopes. O técnico teve uma conversa séria com o meia assim que assumiu o cargo no Corinthians. Falou que exigiria disciplina e aplicação. Não teria paciência ou tolerância com indisciplinas que prejudicassem o grupo. Foi direto. Resumiu: ?Trato bem todos, mas se o jogador quiser me sacanear eu sei como agir. Há quem mereça beijo ou tapa. Depende da postura do atleta. Para mim importante é o time?. Dentro da sua filosofia, o treinador não quer deixar o mínimo espaço para acomodação de Carlos Alberto. Tanto que, embora todos saibam no Parque São Jorge que o meia é a primeira opção para o lugar de Roger, Lopes destaca também a presença de Hugo. ?Vamos ver o que for melhor para o time. Tenho algumas opções e quero ver o que será. O Carlos Alberto está bem, mas o Hugo também. Vamos ver?, disfarça o técnico. Entre os problemas de Carlos Alberto, havia a atração especial para ?trash food?. A sua paixão por hambúrgueres, doces e refrigerantes estava se manifestando na balança. ?Eu sou uma pessoa ansiosa. Quando tenho dificuldades, desconto na comida?, assume o jogador que, atualmente, vem seguindo uma rígida dieta imposta pelo fisiologista Renato Lotufo. O atleta, que já teve de enfrentar a fúria dos torcedores irritados com o fraco futebol que vinha apresentando, parece ter se recuperado. Nas últimas partidas têm mostrado bom rendimento. Não havia, no entanto, ganho sua posição. Agora, sua confiança cresceu. A ponto de ficar brincando com a aparência. Os diversos penteados têm impressionado os torcedores e os próprios companheiros. ?Ele sempre consegue arrumar um jeito de inovar. A gente nunca sabe com que cara o Carlos Alberto vai aparecer no clube?, brinca Nilmar. A recuperação de seu futebol trouxe alívio a Kia Joorabchian em particular. O presidente da MSI foi muito pressionado para negociar o instável jogador. Dirigentes e conselheiros do Corinthians insistiam em ver o atleta longe do Parque São Jorge. Kia resistiu.