Carlos Alberto Torres acredita que Brasil passa sem sustos

Para o capitão do tri de 1970, Carlos Alberto Torres, o Brasil pode passar sem sustos pela primeira fase da Copa do Mundo da África do Sul. Em sorteio realizado nesta sexta-feira, a seleção brasileira caiu no Grupo G, e terá como rivais Coréia do Norte, Costa do Marfim e Portugal.

Costa do Marfim é tido como o melhor representante da África e Portugal é visto como uma das potências da Europa. A estreia do Brasil em 2010 será no dia 15 de junho, diante da Coréia do Norte, considerado o rival mais fraco.

"Brasil e Portugal podem passar juntos da primeira fase", afirma Carlos Alberto Torres. "Mas temos de respeitar os rivais, apesar de a seleção brasileira viver um bom momento. Não vejo no futebol mundial uma seleção que possa ser considerada imbatível."

O capitão ainda destaca que o Brasil não pode cometer os erros do Mundial de 2006, na Alemanha. "Temos de entrar com respeito e nos preparar para a disputa da Copa. Tenho certeza que o Dunga não vai repetir os erros do passado."

BOA ESTREIA

Campeão em 1994, Mauro Silva também opinou sobre a formação dos grupos. Para o ex-volante, o importante é fazer uma boa estreia. "Se vencermos a Coréia do Norte, vamos precisar de mais três pontos e acredito em pelo menos mais uma vitória nos próximos dois jogos."

Paulo Sérgio, companheiro de Mauro Silva em 1994, também espera por um bom começo. "Será fundamental construir uma boa vitória sobre a Coréia, pois os outros rivais são fortes. Não existe rival fácil na Copa, mas o Brasil precisa de cuidados."

Carlos Alberto Torres, Paulo Sérgio e Mauro Silva estiveram presentes na festa de lançamento da bola da Copa 2010, promovida pela adidas em São Paulo, no estádio do Pacaembu - o lançamento da bola ocorreu em várias partes do mundo.