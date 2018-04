Carlos Alberto Torres critica atraso em obras da Copa

"Não temos o time imbatível que poderíamos ", disse Torres, após a cerimônia de abertura da Soccerex, feira de negócios de futebol que acontece até quarta-feira, no Rio. O capitão do tricampeonato mundial, que é embaixador do evento, criticou o andamento das obras nas cidades. "O que as pessoas estão falando do tal legado que vai ficar, até agora não vimos muita coisa", afirmou.

"Acho que tudo vai ficar pronto, mas em cima da hora", disse Torres. Segundo ele, O Brasil, "até pelo potencial turístico que tem", deveria terminar todos os estádios com pelo menos seis ou sete meses de antecedência.

O capitão do pentacampeonato, Cafu, de 41 anos, também esteve na feira e afirmou ter visto uma "evolução muito grande" nas obras. "O tempo não foi muito a favor, mas agora abrimos os olhos e vimos que temos de correr, mas temos condição de fazer uma grande Copa do Mundo", disse.