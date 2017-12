Carlos Alberto Torres vai para o Azerbaijão Carlos Alberto Torres é o novo técnico da seleção do Azerbaijão. Segundo anúncio da Federação de Futebol do país, feito neste sábado, o capitão do tri assinou contrato de 1 ano para substituir Asker Abdullayev, demitido após não conseguir a classificação para a Eurocopa. A principal missão de Carlos Alberto Torres será nas Eliminatórias para a Copa de 2006 - o Azerbaijão está no grupo 6, junto com Inglaterra, Polônia, Áustria, País de Gales e Irlanda do Norte. ?Temos bons treinadores aqui, mas queremos que o nosso futebol tenha o mesmo patamar europeu e, por isso, era necessário trazer um técnico de primeiro nível do exterior?, disse o presidente da federação local, Ramiz Mirzoev, ao justificar a contratação do brasileiro.