Carlos Alberto treina, mas desfalca Flu contra a Cabofriense O meia Carlos Alberto foi a novidade do coletivo do Fluminense, mas não vai atuar na estréia da equipe na Taça Rio, neste domingo, contra a Cabofriense, porque cumpre suspensão. O jogador se recuperou de um estiramento muscular na coxa esquerda e só deverá voltar ao time no confronto de quarta-feira, pela Copa do Brasil, contra o América-RN. Apesar de Carlos Alberto ser considerado o principal jogador da equipe, o técnico do Fluminense, Joel Santana, prefere esperar o tempo necessário para a recuperação ser total. O meia está fora do time há 15 dias. ?Vou conversar com o Fábio [Mahseredjian, preparador-físico] e ver se é melhor escalar o Carlos Alberto contra o América-RN ou esperar até o final de semana e colocá-lo em campo contra o Botafogo, no [outro] domingo?, disse Joel Santana. No coletivo desta sexta, os titulares venceram os reservas, por 2 a 0. Apesar da vitória, o técnico do Fluminense fez algumas críticas ao comportamento dos jogadores. ?O time reserva quase não teve chance de chegar ao gol do Fernando Henrique, mas os titulares estavam um pouco afobados", disse Joel Santana. A única dúvida na equipe para a partida deste domingo é o meia Fabinho. O jogador está com dores musculares e, se não puder atuar, será substituído por Romeu.