Carlos Alberto treina no Botafogo e conversa com Cuca

A grande novidade do treinamento do Botafogo foi o meia Carlos Alberto, que se desligou do São Paulo e assinou com o clube alvinegro. O jogador treinou firme pela manhã desta sexta para recuperar a forma física, juntando-se à tarde aos novos companheiros. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Calendário da Série A Ele conversou longamente com o técnico Cuca, em separado. "Tive uma ótima conversa com o Cuca e vi o ambiente que ele tem com os jogadores. É o clima ideal para eu recuperar meu futebol", disse Carlos Alberto, que não quis comentar sua saída do time paulista. Carlos Alberto não conseguiu a liberação a tempo de ser inscrito na Copa do Brasil pelo Alvinegro, mas está regularizado no Brasileiro. Cuca não deu previsão para sua estréia, dizendo que dependerá de seu desempenho nos treinos. "Estou aqui para jogar futebol, ajudar o Botafogo. Com muito trabalho vou mudar o pensamento, a opinião das pessoas, e ajudar o clube a vencer o título de que tanto precisa."