Carlos Alberto troca Flu pelo Porto O meia Carlos Alberto assinou contrato nesta terça-feira com o Porto por cinco temporadas e meia. O jogador de 19 anos defendeu o Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2003 e deve ser o substituto do meio-campo Deco, que negocia com outros clubes. A equipe portuguesa também anunciou a contratação do atacante brasileiro Maciel (ex-União de Leiria). O atleta chega ao Porto com a missão de substituir o artilheiro Derlei, machucado. Ele assinou contrato por quatro temporadas e meia. ?Sem Derlei, o reforço de Maciel era indispensável?, disse o técnico José Mourinho. O Porto lidera o Campeonato Português com cinco pontos de vantagem sobre Sporting.