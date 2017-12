Carlos Alberto vai desfalcar o Fluminense O médico do Fluminense, Michel Simoni, confirmou que o meia Carlos Alberto está fora do jogo com o Cruzeiro, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e a recuperação está sendo mais lenta do que a esperada. Com isso, o técnico Renato Gaúcho terá de pensar bastante para encontrar um substituto. No treino desta terça, Renato testou duas possibilidades: o jovem Tiago, de 20 anos, e o experiente Alex Oliveira. "Sempre espero uma oportunidade para começar jogando", disse Tiago, que espera ver o Mineirão lotado, bem como a chance de enfrentar o campeão brasileiro. "Vai ser muito emocionante."