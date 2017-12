Carlos Alberto vai liderar Corinthians O meia Carlos Alberto assumiu a responsabilidade de conduzir o Corinthians na partida de volta da fase de quartas-de-final da Copa Sul-Americana, na quarta-feira, contra o Pumas. O jogador, um dos mais experientes da delegação que embarcou nesta segunda para o México, espera não sofrer com a altitude de 2.400 metros da Cidade do México. ?Sabemos que há jogadores que sentem essa condição, mas espero poder ajudar o Corinthians com a minha experiência. É hora de chamar a responsabilidade?, disse o meia, confirmado como titular para o jogo com o Pumas. A vitória de 7 a 1 sobre o Santos, domingo, pelo Brasileiro, motivou o grupo corintiano a encarar numa boa a viagem de nove horas para o México. ?Pelo menos vamos viajar saboreando um jogo inesquecível. Seria mais cansativo encarar nove horas após derrota num clássico?, admitiu Carlos Alberto.