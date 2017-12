Carlos Alberto vibra com a boa fase Aos 19 minutos do jogo deste domingo, Eduardo cobrou a falta para a área e Carlos Alberto, livre, errou a cabeçada. ?Tentei de chuquinha, mas não acertei a bola?, justificou o meia-atacante, ao citar os adereços no cabelo que produziram o penteado ?nega maluca? ? dedicou as quatro horas de descanso de sexta-feira para fazê-lo. Quatro minutos depois, falta parecida. O jogador pede para Eduardo repetir a primeira cobrança que não desperdiçaria. Dito e feito: gol, o único da vitória do Corinthians sobre o Coritiba, por 1 a 0, no Estádio Couto Pereira. Com o gesto imortalizado por Bebeto na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, embalando um bebê, Carlos Alberto comemorou muito seu segundo gol de cabeça no Campeonato Brasileiro. Fazia homenagem à filha de seu assessor, Marcos Tinoco. ?Maria Eduarda, um beijo para você, minha linda?, avisou o jogador do Corinthians. E Carlos Alberto tem motivos de sobra para fazer festa. Titular no início da temporada, perdeu a vaga após problemas particulares que culminaram com declínio no nível técnico do futebol apresentado. Chegou a não ser nem escalado entre os reservas por Márcio Bittencourt. A alegação do ex-técnico na oportunidade foi um possível excesso de peso. Desmoralizado e isolado no grupo, Carlos Alberto não se abateu. Trabalhou forte e, aos poucos, voltou a ser relacionado. Jogando 15 minutos aqui, outros 30 ali, ele recuperou a auto-estima, o prazer de jogar e o principal, a mesma técnica que o levou ao Porto, de Portugal. Com a contusão de Roger ? só volta em 2006 ?, Carlos Alberto ganhou a sonhada chance de começar os jogos. No clássico remarcado com o São Paulo, também com o penteado nega maluca, marcou de cabeça. O jogo acabou 1 a 1 e a equipe corintiana ganhou um ponto importantíssimo, já que havia perdido por 3 a 2 o duelo anulado. ?Este penteado está me dando sorte?, comemorou Carlos Alberto, para depois definir sua atual fase. ?Estou vivendo um momento abençoado e o gol veio para coroá-lo.? Carlos Alberto foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo do jogo contra o Coritiba. Deu lugar a Dinelson. Após cumprimentar o companheiro, deu abraço no técnico Antônio Lopes, agradecendo pela chance de recomeçar no Corinthians.