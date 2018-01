Carlos Alberto volta ao Corinthians contra o Deportivo Cali O meia Carlos Alberto não enfrentou o Grêmio neste domingo. Com lesão muscular na coxa direita, ficou em São Paulo para tratamento. Mas nada que preocupe: foi poupado pelo técnico Ademar Braga e já está escalado para o decisivo duelo de quarta-feira, diante do Deportivo Cali, no Pacaembu, pela Libertadores. Carlos Alberto ganhou a posição de Roger e jogou muito bem contra a Universidad Católica (3 a 2), no Chile. ?Era a chance que eu esperava?, disse, na ocasião. Mas sentiu dores nos treinos da semana e ficou fora da estréia no Brasileirão. O meia nem pensa em manter o descanso. Tanto que avisou ao treinador que se sente recuperado e espera enfrentar o Deportivo. Nesse jogo, o empate é suficiente para levar o Corinthians à próxima fase. Mas a ordem é vencer e, se possível, de goleada. Com os mesmos 10 pontos da Universidad Católica - que visita o Tigres -, a igualdade garante a vaga e, talvez, a liderança. ?Temos de buscar a primeira colocação, que nos dará a vantagem de decidir a vaga em casa?, prega o técnico Ademar Braga, que também tenta evitar confronto com rivais brasileiros. Se ficar em segundo, o Corinthians poderá cruzar com Goiás ou Inter. Se for primeiro, pode pegar o argentino Estudiantes, o Nacional, do Uruguai, o Maracaibo, da Venezuela, ou a LDU, do Equador.