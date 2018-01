Carlos Bianchi está de volta ao Boca O Boca Juniors anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Carlos Bianchi. O técnico, que comandou a equipe nos títulos da Libertadores de 2000 e 2001, assinou contrato por três temporadase e até dezembro de 2005 vai receber U$ 1,3 milhão por temporada. O treinador - que conquistou o campeonato argentino por três vezes com o Boca - disse que a meta prioritária do clube é o título da Libertadores. ?Sem dúvida, o torneio será a nossa prioridade. Todos os torcedores que eu encontro me dizem que querem voltar ao Japão em 2003?, disse Biachi. O Boca Juniors vai integrar o Grupo 7 da Libertadores, ao lado do Colo Colo (CHI), Independiente (COL) e Barcelona (EQU).