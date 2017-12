Carlos Eugênio Símon apitará jogo entre Espanha e Tunísia A Comissão de Arbitragem da Fifa divulgou, neste sábado, os trios que atuarão nas partidas desta segunda-feira - último dia da segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo. O jogo entre Espanha e Tunísia, em Stuttgart, pelo Grupo H, terá o comando do árbitro brasileiro Carlos Eugênio Símon e dos auxiliares Aristeu Tavares e Ednílson Corona. Essa será a segunda participação do trio brasileiro no Mundial. Pela primeira rodada, os três trabalharam na partida entre Itália e Gana, em Hannover, pelo Grupo E, vencida pelos italianos por 2 a 0. No entanto, foram alvos de críticas por parte da seleção africana, que reclamou de dois pênaltis não marcados. Ainda pelo Grupo H, o confronto entre Ucrânia e Arábia Saudita, em Hamburgo, terá a arbitragem do inglês Graham Poll - os auxiliares serão Philip Sharp e Glenn Turner. Pelo Grupo G, em Dortmund, Togo e Suíça será apitado pelo paraguaio Carlos Amarilla, que será auxiliado por Amelio Andino e Manuel Bernal.