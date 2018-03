Carlos Rabello deixa comando do Comercial Mais um técnico no Campeonato Paulista da Série A2 foi demitido. Nesta quinta-feira, a diretoria do Comercial decidiu pela demissão do treinador Carlos Rabello. A decisão foi tomada após a derrota do time para o lanterna Rio Preto, por 3 a 2, na quarta-feira. O treinador Moacir Júnior, que dirigia a equipe júnior do Comercial até o mês passado, será o novo técnico da equipe profissional. Ele já estréia na partida contra o Araçatuba, no próximo domingo. O relacionamento entre Rabello e a diretoria do Bafo já estava abalado há algum tempo. O treinador havia pedido demissão em outra oportunidade, mas na época voltou atrás e resolveu continuar. Com 16 pontos, na quinta colocação do grupo, o clube ainda briga pela classificação à próxima fase. Seis times vão brigar por três vagas, uma vez que a Francana já está classificada.