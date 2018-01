Carlos Roberto chega terça ao Botafogo O ex-jogador do Botafogo na década de 60 e 70 Carlos Roberto será oficialmente anunciado como o novo treinador do clube para 2006. Ele construiu sua carreira no mundo árabe e, no Brasil, comandou apenas times de pouca tradição. O desafio, porém, não o assusta. ?Sei que a responsabilidade é muito grande, mas estou bem preparado?. Carlos Roberto acha que, por conhecer o clube desde adolescente, pode ter seu trabalho facilitado. ?É onde eu comecei para o futebol. Tenho minhas raízes lá e a noção que a pressão por vitórias e títulos é grande?, declarou Carlos Roberto, que se reunirá nesta terça com a diretoria para começar a definir o planejamento da equipe. No encontro, serão abordados temas como contratação de reforços, dispensa de jogadores, renovações de contrato, calendário da próxima temporada e objetivos a serem alcançados. ?Prometo muito trabalho e empenho para levar o Botafogo às conquistas?. Despedida ? Um dia após o término do Campeonato Brasileiro, o técnico Celso Roth cumpriu o que havia prometido. Ele deixou o clube com a sensação do dever cumprido. O Alvinegro está classificado para a Copa Sul-Americana. O Botafogo, por sinal, não participa de uma competição internacional há 10 anos.