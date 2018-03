Carlos Roberto depõe mas segue preso O lateral-esquerdo Carlos Roberto, do Santo André, depôs nesta quinta-feira, na 4ª Vara Criminal de Campinas. Acusado de ser receptador de material roubado, ele jurou inocência. O jogador, que já defendeu o Corinthians e a Portuguesa, entrou com um pedido de habeas corpus e aguarda a decisão do juiz para poder sair da prisão. O advogado Domingos Romera, indicado pelo seu atual clube, reiterou o pedido ao juiz Caio Chaves para revogar o pedido de prisão preventiva. Se aceito, o jogador poderá ser solto nos próximos dias. Caso contrário, ele vai aguardar o julgamento do pedido de habeas corpus, encaminhado ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Por enquanto, Carlos Roberto continua detido no 2º Distrito Policial de Campinas, no bairro São Bernardo. Ao todo, são seis réus no processo, um deles Carlos Roberto, que também prestaram depoimento nesta quinta-feira. A audiência, marcada para as 14h30, só começou às 19h15 e terminou por volta das 21 horas. Carlos Roberto é acusado de ser receptador de produtos eletrônicos roubados, que foram encontrados em sua chácara na periferia de Campinas. No local, foram apreendidos equipamentos roubados da Transportadora Americana. Entre os presos pelo crime está o primo do jogador, Marco Laurindo, conhecido como Grilo, que está preso na Penitenciária de Hortolândia. O mandado de prisão saiu no último dia 16 de março, mas foi cumprido apenas na quinta-feira da semana passada, após uma tentativa frustrada de fuga. Carlos Roberto defendia o Santo André contra o Etti Jundiaí, pelo Campeonato Paulista da Série A-2, quando simulou uma contusão, deixou o campo de maca e saiu do estádio numa ambulância. Depois, aconselhado pela diretoria do clube, ele se apresentou à polícia. Agora aguarda uma decisão da Justiça.