Carlos Roberto já negocia com o Botafogo O ex-jogador do Botafogo Carlos Roberto, bicampeão estadual em 1967/68, começou a negociar hoje sua contratação para o cargo de técnico do clube de General Severiano em 2006, em substituição a Celso Roth. Ele se reuniu com a diretoria alvinegra para mostrar os planos para a equipe na próxima temporada, além de dar mais detalhes sobre sua carreira, construída no mundo árabe. Nada, porém, foi definido hoje. A diretoria do Botafogo também está estudando outras opções e somente anunciará a nova comissão técnica na próxima semana. O nome de Carlos Roberto ganhou força depois que Geninho, primeira opção da diretoria, renovou contrato com o Goiás.