Carlos Roberto pode ser solto na 2ªf O jogador Carlos Roberto, ex-lateral do Corinthians e que atua no Santo André, pode ganhar a liberdade na próxima segunda-feira. Antes, porém, ele será ouvido na 4ª Vara Criminal de Campinas, onde responde a processo por receptação de eletroeletrônicos roubados. A expectativa pela liberdade do jogador é muito grande, pelo menos por parte do advogado de defesa, Domingos Romera, contratado pelo Santo André para acompanhar o caso. O advogado não tem a mínima dúvida sobre a inocência de seu cliente. "Ele não tem nada com a história. É o que vamos provar no seu depoimento", explicou. Carlos Roberto teria sido envolvido no caso porque policiais encontraram na sua chácara, na periferia de Campinas, equipamentos roubados. Segundo o advogado, o material estaria na propriedade do jogador, que não tinha conhecimento de nada. A prisão preventiva foi decretada pelo juiz Caio Chaves. Há cerca de um mês o juiz expediu um mandado de prisão para o jogador. Mas a defesa conseguiu sua liberdade provisória através de uma liminar até que fosse apreciado o pedido de habeas corpus. "Infelizmente isso ainda não aconteceu até agora", lamenta Romera. Carlos Roberto foi preso em Santo André, quinta-feira, depois de tentar fugir da polícia um dia antes durante o jogo entre seu time e o Etti Jundiaí, pelo Campeonato Paulista da Série A-2. O jogador teria simulado uma contusão, fugido do estádio numa ambulância e, só mais tarde, foi orientado a se apresentar à polícia para não passar a ser fugitivo da Justiça. Carlos Roberto foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Hortolândia, cidade vizinha de Campinas.