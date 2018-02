Carlos Tevez embarca para São Paulo Carlos Tevez embarcou neste domingo para São Paulo, onde se apresentará segunda-feira ao Corinthians, seu novo clube. Mas levou um susto no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, com uma suspeita de bomba que causou preocupação na polícia argentina. A ameaça causou o imediato esvaziamento do hall do aeroporto. Ele só conseguiu embarcar no avião porque já tinha entrado na fila para mostrar o passaporte, em um setor separado de onde havia sido localizada uma maleta suspeita de ser uma bomba. A polícia estourou a mala e não deu maiores informações sobre a suposta bomba. Tevez dedicou as últimas horas em Buenos Aires à sua família, a quem é intensamente apegado. O jogador partiu acompanhado de seu representante, Adrián Roucco, que procurará nos próximos dias um apartamento para o jogador em São Paulo. No último jogo que disputou pelo Boca Juniors, na sexta-feira, Tevez chorou várias vezes - ajudou seu time a ser campeão da Copa Sul-Americana. "Teve uma hora que compreendi que esta era a última vez que pisava o gramado de La Bombonera. Isso me deixou triste", declarou ao sair do estádio.