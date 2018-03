Carnaval antecipa jogo da Ponte para as 9h O jogo entre Fortaleza e Ponte Preta será disputado num horário inédito em se tratando de Campeonato Brasileiro. O jogo, que poderia ser chamado de matinê, começará domingo, às 9 horas, no Estádio Castelão. Por causa deste confronto inédito, a delegação da Ponte Preta já seguiu nesta sexta-feira cedo para a capital cearense. Acontece que a cidade de Fortaleza está efervescente por causa da realização, neste final de semana, do carnaval fora de época, chamado de Fortal. A presença de turistas de todo o país é muito grande, o que causou apreensão por parte da Polícia Militar. Inicialmente o jogo seria disputado à tarde, mas já tinha sido antecipado para as 10 horas. Na última quinta-feira, atendendo novo pedido da PM, foi antecipado ainda em uma hora. A comissão técnica da Ponte alterou toda sua programação. Após a vitória sobre o São Paulo, por 2 a 1, quinta-feira no Morumbi, a delegação permaneceu na capital paulista, indo para Fortaleza num vôo pela manhã. No final da tarde, o preparador físico Cristiano Nunes comandou um leve treinamento de desintoxicação, mantendo rígido controle sobre a alimentação do grupo. A preocupação maior é mesmo no dia do jogo. Os jogadores vão acordar mais cedo para um lanche reforçado. Junto com a delegação seguiram dois jogadores que não atuaram no Morumbi: o volante Roberto, que estava machucado, e o zagueiro Gerson, que estava suspenso com três cartões amarelos. Este confronto com o Fortaleza é considerado de seis pontos, porque os dois times lutam para fugir das últimas posições.