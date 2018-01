Carnaval: Lusa folga e Germano treina Testes físicos e exames médicos. Assim foi o primeiro dia de trabalho do novo goleiro da Portuguesa, Carlos Germano. Aos 30 anos, ele foi contratado para reforçar a Lusa no Campeonato Paulista e será inscrito com a camisa de número 30. Carlos Germano chega para ser o titular da posição. Ainda mais agora, quando Fabiano saiu do time por deficiência técnica. O ex-goleiro do Santos disse estar empolgado com a nova fase na Lusa. "Recebi as boas vindas em grande estilo, vou batalhar e espero retribuir com grandes atuações", avisou. O novo reforço aproveitou para desmentir os boatos de um possível desentendimento com Fabiano, que já recebeu algumas propostas de outros clubes e pode deixar o Canindé. "Conversamos bastante e chegamos a brincar. O Fabiano até disse que quando mais jovem, batia figurinhas minhas", revelou Germano. Após fazer exames médicos, o novo goleiro correu algumas voltas no gramado. Trabalho com bola só nesta sexta-feira. Apesar da mudança de ares, Carlos Germano está tranqüilo, pois vai trabalhar com antigos amigos. Já conhecia o treinador de goleiros Chico Santos, com quem vai passar o carnaval treinando - o resto do elenco irá folgar de domingo a terça. O zagueiro Tinho é outro velho conhecido de Germano. Os dois foram tricampeões carioca pelo Vasco, em 92, 93 e 94. Além do técnico Renê Simões, que lançou o goleiro na seleção brasileira Sub-20. Reforços - As boas notícias para Renê Simões podem continuar. O treinador alega ter carências em algumas posições e em conversas com a diretoria do clube, foi informado de que novos atletas podem estar chegando. O nome do lateral-esquerdo Rubens Júnior, ex-Palmeiras, é bem comentado. "Trata-se de um grande jogador e que me agrada", disse o técnico.