Carnaval preocupa direção do Botafogo O coordenador-técnico do Botafogo, Antônio Clemente, pediu moderação aos jogadores durante o carnaval. Ele está preocupado com a primeira partida pela final do Torneiro Rio-São Paulo, contra o São Paulo, marcada para a ?quarta-feira de cinzas?, no Maracanã. Para Clemente, os jogadores têm o direito de se divertir, mas devem lembrar de seus compromissos e por isso, precisam fazer um sacrifício pela equipe. "Esperamos que eles se distraíam, mas respeitem a programação. Eles podem ir brincar e depois, vir para o treino", afirmou. O atacante Donizete e o técnico Sebastião Lazaroni devem desfilar pela escola de samba Beija-Flor de Nilópolis.