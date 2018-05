Carneiro participa de jogo-treino no São Paulo, mas segue sem data para estrear

Contratado em março, o centroavante Gonzalo Carneiro participou nesta segunda-feira de um jogo-treino entre os reservas e atletas da base do São Paulo no treino de reapresentação do elenco após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no domingo.

+ Aguirre contesta críticas a mudanças no São Paulo e diz ter 'dúvidas boas'

Foi uma das primeiras aparições do atleta em exercícios com enfrentamento. A comissão vinha priorizando fortalecimento muscular do jogador que não atua desde novembro do ano passado por causa de uma pubalgia.

Apesar do avanço na recuperação, ainda não há data prevista para a estreia do jogador com a camisa tricolor. O São Paulo acertou o valor de 800 mil euros (aproximadamente R$ 2,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Desde que Lucas Pratto deixou o time no início do ano, o São Paulo teve dificuldades para definir seu centroavante. Foram testados Brenner e Tréllez e, agora, depois de ser questionado, Diego Souza desponta como principal opção para a posição. Ele é o artilheiro do time na temporada com seis gols.

No CT, os titulares no clássico de domingo com o Santos fizeram nesta segunda um trabalho regenerativo na piscina do Reffis, enquanto os reservas fizeram o jogo-treino, reforçados por jogadores de Cotia.

Com colete amarelo, jogaram Lucas Perri; Bruno, Igor Moraes, Edimar e Caíque; Petros, Paulo Henrique e Shaylon; Brenner, Thiago Oliveira e Bissoli. De azul, a escalação foi Jean; Carlinhos, Arboleda, Lucas Kal e Júnior Tavares; Araruna, Liziero e Lima; Paulinho, Carneiro e Tréllez.

O elenco folga nesta terça e retoma os trabalhos na quarta para continuar a preparação para o duelo do próximo domingo contra o América-MG, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada do Brasileirão. O São Paulo é o único time invicto da competição, com 10 pontos, e está na 7ª posição.