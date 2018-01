Carnielli é reeleito na Ponte Preta O presidente da Ponte Preta, Sérgio Carnielli, vai conduzir os destino do clube no triênio 2003-2005. Nesta segunda-feira, sócios e conselheiros do clube, apenas ratificaram o nome da chapa "Sempre Ponte Preta", única inscrita para o conselho deliberativo. Os eleitos vão aclamar Carnielli em reunião marcada para o próximo sábado no Salão Nobre Pedro Pinheiro, no estádio Moisés Lucarelli. Carnielli assumiu a presidência em 1997, reestruturou o clube e foi responsável por resgatar o prestígio do time no cenário nacional. A Ponte retornou à Série A do Brasileiro em 1998 e no ano seguinte à Série A1 Paulista - primeira divisão. Mesmo organizado, o clube sentiu nesta temporada as dificuldades financeiras que assola todos clubes. Os salários ficaram freqüentemente atrasados, num prazo médio de três meses. Alforria - Na semana passada, o zagueiro Alex, revelado nas divisões de base, ganhou o atestado liberatório na Justiça do Trabalho.