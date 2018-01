Carol, a escolhida do astro Kaká Não é preciso ir muito longe para perceber que Kaká é o mais sexy e carismático jogador brasileiro, como o Ibope constatou. Basta aumentar um pouco o volume do rádio ou da tevê quando o moço está em campo para captar os gritinhos apaixonados das torcedoras a cada toque na bola. Ou conferir na porta do CT do São Paulo a multidão que se aglomera aos berros de "lindo, eu te amo". O que pouca gente sabe é que seu coração tem oficialmente a primeira dona. "O nome dela é Carol, tem 15 anos. Estamos namorando há quatro meses. Está muito bom mesmo. Como eu tenho muitos compromissos e ela estuda, ainda não dá para pensar em casar. Mas a gente sempre encontra um jeitinho de conciliar. É um relacionamento muito sério, pra valer", disse Kaká ao JT. Leia mais no Jornal da Tarde