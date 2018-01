Carpegiani continua com dúvidas na escalação do Corinthians O Corinthians fez o quinto e último treino forte em Atibaia nesta terça. O que era para ser a definição da equipe para o jogo contra o Náutico, nesta quinta-feira, no Pacaembu, pela Copa do Brasil, serviu para deixar um grande ponto de interrogação na cabeça de Paulo César Carpegiani. O técnico está cheio de dúvidas em relação à escalação: Eduardo ou Tamandaré, Carlão ou Wellington, Wilson ou Jean Carlos. ?Só digo uma coisa: quero improvisar o mínimo possível.? O treinador também tem certezas: Everton, ex-lateral, será meia, Lulinha fica no banco e Felipe e Zelão já assinaram contrato. O meia-atacante Everton, do Bragantino, deve acertar nesta quarta. ?Temos uma pequena pendência, que será acertada amanhã [quarta], em reunião?, informou Pedro Panzelli, procurador do jogador, hospedado em São Paulo para aguardar acerto. Nesta terça, pela primeira vez, a direção se pronunciou em relação aos reforços. ?Felipe e Zelão estão certos, o Moradei, fora dos planos. E o Finazzi interessa. Fizemos uma boa proposta e ele ficou de responder. Temos a certeza de que ele aceitará?, disse o gerente de Futebol Ilton José da Costa, confiante também no acerto com Everton. ?Não acredito que ele não queira jogar no Corinthians.? Carpegiani aprovou os nomes, mas salientou que foi decisão exclusiva da diretoria. Ingressos O Pacaembu deverá estar cheio no jogo de quinta. Até o início da noite desta terça, pouco mais de 19 mil ingressos foram vendidos. Já não há bilhetes para arquibancadas do portão principal. A venda continua nesta quarta, das 11 horas às 17 horas, e na quinta, das 11 horas até o início do jgo, às 20h30. Atualizado às 20h15