Carpegiani dá bronca e rebate críticas do meia Dinelson

O técnico Paulo César Carpegiani rebateu nesta sexta-feira as críticas feita pelo meia Dinelson e ainda deu duras broncas no atleta, que havia cobrado publicamente uma definição sobre sua situação. Irritado, o treinador afirmou, após comandar o treino do Corinthians no Parque São Jorge, que foi o próprio jogador que pediu um tempo para poder recuperar a forma física, por isso não foi aproveitado. "Não gosto das pessoas que têm esse tipo de comportamento, que fala uma coisa na minha frente e outra atrás", disparou Carpegiani. "Para vocês [os jornalistas], o Dinelson disse que não tinha oportunidades e que eu não definia sua situação, nem o liberava para jogar no Flamengo. No entanto, para mim ele disse que não estava bem fisicamente e que precisaria de um tempo." Carpegiani contou que não mudará sua forma de se relacionar com o atleta, apesar do ocorrido. "Continuarei observando... Agora, se ele quer algum privilégio, é melhor desistir. Para jogar aqui, primeiro terá de mostrar condições de ser titular. Não posso dar uma resposta rápida para ele, com tudo o que o próprio atleta me disse. Se ele quer uma definição, que procure a diretoria." O gerente de futebol do Corinthians, Ilton José da Costa, também reprovou a atitude de Dinelson e disse que não vai liberar o jogador, que tem contrato até 2009, para atuar no Flamengo, apesar de toda a insistência do time carioca. Dinelson, inclusive, pode ser punido pela diretoria, assim como o meia Roger, que apesar de estar afastado reclamou do atraso nos pagamentos.