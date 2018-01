Carpegiani define reformulação total no Parque São Jorge O Corinthians deve ter um time completamente diferente do que disputou o Paulista no Campeonato Brasileiro. Depois do volante Carlos Alberto, ex-Figueirense, o clube acertou, na sexta-feira à noite, acordo com o goleiro Felipe, de 23 anos, e o zagueiro Zelão, de 22, ambos do Bragantino. A dupla assinará contrato de quatro anos com o clube assim que a equipe do interior se despedir do Estadual. O atacante Everton, também do Bragantino, negocia as bases salariais e o zagueiro Asprilla, ex-Paulista e atualmente no Botafogo, também já foi contatado. ?O Marquinhos [Marco Antônio Chedid] não queria anunciar o negócio antes de o time enfrentar o Santos [joga neste domingo, pelas semifinais]. Mas nos surpreendeu ontem [sábado] pela manhã ao anunciar o desfecho feliz do negócio?, informou Marcelo Robalinho, procurador de Felipe. O Corinthians - por intermédio de um assistente do empresário Renato Duprat - adquiriu 50% do passe do goleiro. Outros 25% seguem em poder do Bragantino e outros 25% com uma empresa parceira do clube de Bragança Paulista. Felipe é um dos destaques do Paulista: sofreu apenas 17 gols em 20 jogos. ?Se o Bragantino não passar pelo Santos, o Felipe se apresenta na segunda-feira e pode jogar diante do Náutico?, informou Robalinho. As inscrições na Copa do Brasil se encerram na sexta-feira. Neste sábado, na preleção de Marcelo Veiga, o técnico do Bragantino anunciou aos demais jogadores que Felipe, Zelão e até Everton estavam de malas prontas para o Corinthians. Mas pediu determinação para surpreender o Santos. Asprilla disputa as finais do Carioca, por isso as negociações não foram concluídas. O acerto com Felipe pode ocasionar o fim da era Jean no Corinthians. O goleiro falhou no jogo de ida com o Náutico e deixou Carpegiani e a diretoria do clube irritados. O problema é que o reserva Marcelo ainda trata da renovação de contrato. Carpegiani já definiu: vai trabalhar com 25 jogadores. O elenco conta com 33 nomes e o treinador espera pela contratação de seis reforços - entre eles op trio do Bragantino. Ou seja: a partir deste domingo, em Atibaia, fará um verdadeiro vestibular no grupo, avaliando as limitações e anunciando à diretoria com quem não pretende contar mais. Marcos Tamandaré, Wellington, Gustavo, Marinho seguem como os mais ameaçados de dispensa. Roger fica até o clube achar um interessado em desembolsar boa quantia. E ao menos dois volantes serão mandado embora, já que há, no elenco, nove atletas da posição. Magrão - deve voltar ao Yokohama Marinos - Daniel e Paulo Almeida encabeçam a lista.