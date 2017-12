Carpegiani deve substituir Scolari A diretoria do Cruzeiro continua sem uma definição sobre quem substituirá Luiz Felipe Scolari no comando da equipe. No início da noite, segundo a assessoria de imprensa do clube, os dirigentes informaram que ficaria para esta sexta-feira o anúncio do novo contratado, embora tivessem mantido uma série de contatos telefônicos com pelo menos três profissionais ou seus empresários. O treinador da Ponte Preta, Marco Aurélio, foi procurado e recusou o convite, alegando que acabara de renovar com o clube atual, onde revelou-se como jogador e como técnico, por mais 18 meses. O palmeirense Celso Roth também foi sondado, mas acertou sua permanência no Parque Antártica mesmo depois da desclassificação da Libertadores da América. No nome mais forte na Toca da Raposa ainda era o de Paulo César Carpegiani. Com passagens por clubes como Flamengo, São Paulo, Cerro Porteño e também pela seleção paraguaia, Carpegiani teria sido indicado, segundo informações não oficiais, pelo próprio Scolari. O que estaria atrasando as negociações seria a questão salarial. Em entrevista a uma emissora de TV de Belo Horizonte, esta semana, Carpegiani disse que, apesar de ter assinado contrato com um clube japonês, adoraria trabalhar no Cruzeiro. Sem um técnico, os trabalhos com os jogadores cruzeirenses foram coordenados, nesta quinta-feira, pelo preparador físico Darlan Scheneider, que é cunhado de Luiz Felipe Scolari e deve permanecer no clube. O treinador da seleção também foi à Toca da Raposa, mas para dizer adeus ao grupo com o qual trabalhou por 11 meses. Comandados pelo zagueiro Cris, os atletas cobriram Scolari com ovos e farinha e lhe desejaram boa sorte no novo emprego.