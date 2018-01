Carpegiani é apresentado e pede a ajuda dos corintianos Paulo César Carpegiani foi apresentado como o novo técnico do Corinthians, no início da noite desta segunda-feira, no salão nobre do clube, e uma de suas primeiras declarações foi pedir a ajuda dos torcedores para o clube conquistar vitória e títulos. Assim que entrou no local da entrevista coletiva, Carpegiani foi abordado por um representante da Gaviões da Fiel, que lhe entregou uma camisa da organizada e desejou sorte no novo trabalho. "Fico feliz com esse reconhecimento. Espero fazer de tudo para que eles [torcedores] fiquem felizes com o que o time produzir dentro de campo. Eles são muito importantes para a gente conseguir os resultados que necessitamos", afirmou o técnico, antes mesmo de se sentar entre o presidente Alberto Dualib e o vice Nesi Cury para a apresentação oficial. Como já havia dito em entrevistas anteriores, Carpegiani investirá mais em jogadores da categoria de base e espera que a crise política do clube não atrapalhe o seu trabalho. "Nós vamos trabalhar com aquilo que nós temos. Nós vamos analisar e passar à diretoria aquilo que achamos necessário", disse o técnico. "Eu acho que as pessoas pensam no bem do Corinthians. Precisamos vencer para passar esse momento ruim. É como uma sujeira na piscina. Se estamos mal, a sujeira é a coisa mais vista. Do contrário, ela passa despercebida." Sobre o fato de não trabalhar como técnico no futebol brasileiro, Carpegiani se mostrou despreocupado - seu último clube foi o Cruzeiro, em 2001. "Sempre estive ligado ao futebol do Brasil. Mesmo sem trabalhar diretamente. E trabalhei como treinador da seleção do Kuwait de 2003 até maio de 2005. Estou tranqüilo com as cobranças que virão para cima de mim." Nesta terça, Carpegiani e seu auxiliar Cláudio Duarte viajarão para Recife, onde apenas acompanharão o time na partida contra o Náutico, na quarta, pela Copa do Brasil. O trabalho só começará mesmo no retorno a São Paulo. Com tantos compromissos em São Paulo, o técnico anunciou que haverá uma dissolução do seu clube em Porto Alegre, o RS, que atua na formação de jogadores.