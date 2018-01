Carpegiani é cogitado no Corinthians, mas Dualib nega Nada de Abel Braga, nem Renato Gaúcho e muito menos Tite. O Corinthians deve anunciar nesta sexta-feira a contratação do técnico Paulo César Carpegiani. Não há confirmação oficial, mas já estaria tudo apalavrado, faltando apenas fechar o acordo. O presidente do clube, Alberto Dualib, nega o interesse. ?Não há nada de concreto, nada de concreto?, garantiu o presidente à Rádio Jovem Pan, sobre um acerto com Carpegiani. ?Não há nem negociação?, disse, enfático. Carpegiani deixou Porto Alegre nesta quinta-feira e seguiu para São Paulo, onde teria reunião com a diretoria corintiana nesta sexta. Seu auxiliar seria Cláudio Duarte, que foi seu companheiro no Inter nos tempos de jogador. Aos 58 anos, Carpegiani já trabalhou no futebol paulista dirigindo Palmeiras e São Paulo. Como jogador, foi bicampeão brasileiro em 75 e 76, ao lado de Falcão no Internacional, e também foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1974, que foi disputada na Alemanha. Como técnico, os maiores feitos de Carpegiani foram a conquista dos títulos da Libertadores e do Mundial de 1981, ambos pelo Flamengo, além do fato de ter comandado o Paraguai na Copa do Mundo de 1998. Atualmente, ele é dono do RS Futebol Clube, clube gaúcho que revelou o zagueiro Naldo - hoje no Werder Bremen, da Alemanha. Enquanto a confirmação do substituto de Emerson Leão não sai é Zé Augusto quem segue à frente do elenco. E tem enormes possibilidades de dirigir o time diante do Náutico, no Recife, na quarta-feira. O interino já foi até questionado se está preparado para um desafio tão grande como a Copa do Brasil. Não teve dúvidas em dizer que sim aos dirigentes corintianos. A oposição já comemorava o fato de, enfim, estar mostrando força no clube. Agora, promete guerra com Dualib caso a contratação de Carpegiani seja confirmada. Andres Sanches, líder da oposição, é a favor que Antônio Roque Citadini assuma a vice-presidência de Futebol e traga o treinador de consenso: Tite. Atualizado às 23h54