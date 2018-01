Carpegiani e jogadores vão embora sem falar com ninguém Depois de mais de uma hora dentro do vestiário do Pacaembu, por causa da ameaça de agressão por parte de revoltados torcedores, os jogadores do Corinthians puderam ir embora do estádio e não concederam entrevistas para os jornalistas. Nem mesmo o técnico Paulo César Carpegiani, que fez sua estréia no clube, conversou com a imprensa para explicar os motivos da eliminação na Copa do Brasil. O pedido para não dar entrevistas teria partida da PM, que temia por algo contra os membros da delegação corintiana. Ainda em campo, logo após o final da partida, o volante Magrão foi o único que falou com a imprensa. O jogador entendeu a revolta dos torcedores, que passaram a vaiar a equipe a partir da metade do segundo tempo. "Estão no direito deles. O Paulo [César Carpegiani] teve pouco tempo de trabalho. Terá muito trabalho pela frente agora", disse. O primeiro jogo do Corinthians sob o comando de Carpegiani, que exigira uma equipe compacta, foi uma tragédia. Defesa, marcação e ataque falharam na decisiva partida, que custou ao time paulista a eliminação nas oitavas-de-final da Copa do Brasil, caminho mais rápido para a Libertadores. O clube paulista, que jogava por empate até em 1 a 1, sucumbiu diante do Náutico: 2 a 0. Foram 45 minutos iniciais de agonia do time corintiano. ?O time sofreu um apagão?, disse o goleiro Jean, surpreendido mais uma vez por um chute de longe. ?Foi um gol normal, não tenho o que explicar?, afirmou o jogador, que, como o restante da equipe, deixou o campo no intervalo sob vaias.