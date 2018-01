Carpegiani elogia postura e atuação de jovens do Flamengo em vitória

O técnico Paulo César Carpegiani garantiu não ter ficado surpreso com a atuação segura do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda, na noite de quarta-feira, no Raulino Oliveira, pelo Campeonato Carioca. O treinador escalou uma formação que contou basicamente com jogadores dos juniores, mas eles controlaram o duelo, como destacou o treinador, que exaltou especialmente a atuação da equipe na etapa inicial.

"Não foi nenhuma novidade. Os meninos têm boa qualidade, personalidade e demonstraram isso. Fizemos 35 minutos de muito bom futebol, com movimentação, dinâmica e recuperação. Tomamos a iniciativa. No segundo tempo, por causa da preparação de apenas dez dias, seguramos um pouco", afirmou.

Carpegiani, que fez a sua reestreia no comando do Flamengo, enalteceu a personalidade exibida pelos jovens, apontando que essa atitude é o que se espera dos jogadores que estão sendo formados nas divisões de base do clube.

"Em termos de personalidade, esperava justamente isso, que eles não tivessem medo de jogar. Eu disse que eles tinham uma enorme responsabilidade, não tirei isso dos ombros deles. Pelo contrário, coloquei mais. Isso faz parte do menino feito no Flamengo. Eles têm que saber que pertencem a um grande clube", disse.

Após a estreia vitoriosa na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, Flamengo volta a campo pela segunda rodada contra a Cabofriense, neste domingo, às 20h15, no estádio Luso-Brasileiro.