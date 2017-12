Carpegiani evita polêmica com o Fla O técnico do Cruzeiro, Paulo César Carpegiani, negou nesta sexta-feira que tenha menosprezado a equipe do Flamengo, como chegou a ser comentado no clube carioca. Os dois times se enfrentam neste sábado, em Maceió, na primeira partida das semifinais da Copa dos Campeões. A notícia de que o treinador cruzeirense apontou um suposto favoritismo dos mineiros foi considerada como ?um estímulo a mais?, segundo disse o atacante Reinaldo, para os flamenguistas. "Não falei nada disso", defendeu-se Carpegiani. "Conheço muito bem esse grupo do Flamengo, sei que é um time forte, principalmente em seu sistema de ataque, e acho que teremos um grande jogo", acrescentou o treinador. Na manhã desta sexta-feira, no campo do CRB, em Maceió, Carpegiani comandou o último treino coletivo do Cruzeiro. O time titular foi, a maior parte do tempo, o mesmo que goleou o São Raimundo por 5 a 1, quarta-feira, quando a equipe mineira garantiu a vaga nas semifinais. Na segunda etapa do treino, porém, o técnico fez duas modificações: colocou Cléber Monteiro, que cumpriu suspensão no meio da semana, na vaga de Marcos Paulo tirou o lateral Neném para a entrada de Jackson. Ele disse que só definirá quem joga nessas posições pouco antes da partida.