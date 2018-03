Carpegiani exalta atuação decisiva de Vinicius Junior no Fla: 'Considero titular'

A atuação decisiva de Vinicius Junior para a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Emelec, na noite de quarta-feira, no compromisso válido pela segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores, rendeu muitos elogios ao jogador. Após o duelo em Guayaquil, o técnico Paulo César Carpegiani defendeu a escalação utilizada e exaltou o jovem, de 17 anos, autor dos gols que renderam ao time o triunfo de virada, o classificando como 12º titular do seu elenco.

"O time que começou o jogo imprimiu um bom ritmo, até por ser uma equipe madura e que está invicta na temporada. Qualquer resultado diferente da vitória hoje seria injusto. Fico muito satisfeito pela vitória. O Vinicius entrou muito bem, foi decisivo e contrariou quem fala dele. Se muitos pensam que ele deve jogar pela esquerda, eu discordo. Tem que ser pela direita para driblar, partir para cima. Ele está brigando. Considero um titular, 12º jogador", avaliou.

Carpegiani aprovou a postura do Flamengo nos 90 minutos e apontou que o time poderia ter conquistado a vitória com mais facilidade, reclamando de um pênalti que não foi marcado pela arbitragem no primeiro tempo do duelo no Equador.

"Em nenhum momento deixamos de tentar vencer o jogo. Tínhamos o domínio, criamos muitas chances e não marcamos. O pênalti no primeiro tempo foi claríssimo, pela segunda vez fomos muito prejudicados pela arbitragem na etapa inicial", completou.

Satisfeito com a sua atuação decisiva, Vinicius Junior adotou o discurso de que deu uma resposta aos críticas ao assegurar a vitória do Flamengo sobre o Emelec. "Só estou dando continuidade no profissional naquilo que já estava fazendo na base. Muita gente estava criticando, batendo, mas eu sempre trabalho com a cabeça erguida, quieto. Com a ajuda de todos do Flamengo, hoje pude decidir a partida e fazer dois gols", afirmou.

O jovem também celebrou a artilharia do Flamengo na temporada, com seis gols marcados. "Não esperava, mas venho trabalhando bastante. Todo pessoal daqui vem me ajudando a ter tranquilidade, coisa que tive hoje para conseguir decidir a partida", comentou.

O triunfo levou o Flamengo aos quatro pontos, na liderança do Grupo 4 da Libertadores. O próximo compromisso do time será pela rodada final da primeira fase da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, domingo, em Cariacica (ES), contra a Portuguesa.