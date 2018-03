Carpegiani fecha treino, mas confirma Flamengo sem surpresas para pegar o Emelec

O Flamengo encerrou a preparação para o duelo diante do Emelec nesta terça-feira, no estádio do Barcelona de Guayaquil. Um dia antes do confronto no George Capwell, o técnico Paulo César Carpegiani fechou o treinamento à imprensa, mas não fez mistério sobre a escalação.

+ Jadson sente dores e Sheik pode ser titular do Corinthians na Libertadores

Momentos antes da atividade tática no gramado, Carpegiani falou com os repórteres em Guayaquil e confirmou que o Flamengo não terá surpresas na quarta. Assim, a equipe será a mesma que vem atuando, com a exceção de Cuéllar, que, suspenso, dará lugar a Jonas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Já temos a equipe definida. Estou bem convicto, já estamos jogando há algum tempo. Não faria as mudanças porque a equipe, no meu entender, não apresentou esta necessidade. Então, é praticamente o time que vem atuando, apenas com o Jonas", declarou.

Havia a possibilidade de Willian Arão ganhar uma vaga entre os 11 no lugar de um dos meias, o que aumentaria o poder de marcação do Flamengo, mas Carpegiani rechaçou. Assim, além de Cuéllar, a ausência será o zagueiro Réver, que segue afastado por lesão e dará lugar novamente a Rhodolfo.

"O Réver é um jogador muito importante, vem provando isso desde o ano passado. Mas temos outros, o elenco é bom. Lamentamos que esta ausência aconteça em um jogo tão importante, decisivo, mas tenho o Rhodolfo, em quem tenho confiança total", afirmou o treinador.

Depois do empate em casa diante do River Plate, na estreia, o Flamengo quer compensar os pontos perdidos vencendo no Equador. "A Libertadores é um campeonato à parte, jogos difíceis dentro e fora de casa. Tivemos uma estreia em que fomos prejudicados, mas já passou. Temos um duelo com uma boa equipe, em que temos a obrigação de vencer", avaliou Carpegiani.

O treinador levará o Flamengo a campo com: Diego Alves, Rodinei, Rhodolfo, Juan e Renê; Jonas, Paquetá, Diego, Éverton Ribeiro e Everton; Henrique Dourado.