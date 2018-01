Carpegiani inicia semana com dúvida para encarar o Náutico O técnico Paulo César Carpegiani começou a semana sem definir o Corinthians para o jogo contra o Náutico, nesta quinta-feira, no Pacaembu, pela rodada de volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil. No treino tático realizado na manhã desta segunda, em Atibaia, o novo comandante corintiano manteve as dúvidas em relação ao meio-de-campo e à ala esquerda da equipe. A dor de cabeça de Carpegiani está em definir onde Everton jogará contra os pernambucanos. O jogador iniciou o treino no meio, com Carlão jogando na ala. Mais tarde, o técnico tirou Carlão, deslocou Everton para a ala e colocou Lulinha, que já tinha sido confirmado por Carpegiani como titular, para armar as jogadas. A definição só deverá acontecer no treino de quarta, o último em Atibaia antes do retorno a São Paulo. O zagueiro Betão, um dos mais interessados nas mudanças promovidas pelo novo técnico, deu sua explicação para os testes na equipe. "Com o Everton na ala, o time fica mais veloz e ofensivo. Com o Carlão, temos mais consistência na defesa, algo que não existia antes. Agora sabemos onde marcar e estamos mais juntos em campo", disse. Sobre reforços para o Campeonato Brasileiro, a diretoria confirmou uma sondagem pelo atacante Finazzi, da Ponte Preta. O goleiro Felipe, do Bragantino, já foi contratado e deverá se apresentar nos próximos dias depois da eliminação de sua equipe do Paulistão. Jean, o atual titular do gol do Corinthians, não se mostrou preocupado com a contratação de mais um jogador para a posição. "Vai ser um excelente companheiro e disputará posição com todos nós. Eu nem sou o camisa 1 do time [joga com a 12]. Não fico preocupado. Tem de haver lealdade na disputa", afirmou.