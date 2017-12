Carpegiani inova na sua estréia O técnico Paulo César Carpegiani faz sua estréia oficial no comando do Cruzeiro neste sábado, às 18h30, em João Pessoa, contra o São Raimundo, pela Copa dos Campeões. Desde que assumiu o cargo, substituindo Luiz Felipe Scolari, que foi para a seleção brasileira, Carpegiani tem feito uma verdadeira revolução no esquema tático da equipe mineira. O Cruzeiro continua interessado na contratação do volante Rincón, do Santos, do meia Alex, do Parma, no atacante Euller, do Vasco, e no lateral Evanílson, do Borussia Dortmund, mas ainda não conseguiu nenhum reforço. Com isso, Carpegiani optou por alterar totalmente o esquema da equipe. O lateral argentino Sorín, por exemplo, ganhou nova posição: deixou a ala esquerda e passou a jogar como armador, com liberdade para ir ao ataque. O tradicional 4-4-2 foi substituído pelo 3-5-2, mesmo tipo de formação utilizado por Carpegiani quando ele dirigiu o São Paulo e o Atlético-PR. Os três zagueiros do novo esquema cruzeirense devem ser Cris, liberado da seleção por Felipão especialmente para esta partida, o garoto Bill, que ganha a vaga do veterano Cléber, e o meia Marcus Vinícius, definido como líbero. Jackson será o lateral-direito e o ex-júnior Alex joga pela ala esquerda. Além de Sorín, o meio-de-campo terá os volantes Ricardinho e Cléber Monteiro. E, no ataque, estarão Oséas e Marcelo Ramos, que fica no clube até o fim da Copa dos Campeões, quando irá jogar no futebol japonês. "Apesar do pouco tempo que tive para treinar o time, os jogadores estavam bem preparados, graças ao trabalho do Luiz Felipe", afirmou Carpegiani, elogiando seu antecessor e confiante na conquista do título da Copa dos Campeões, que dará uma vaga na Libertadores de 2002. No São Raimundo, o técnico Aderbal Lana tem quatro desfalques importantes. O zagueiro Luiz Cláudio e os volantes Isaac e Alberto estão suspensos e não jogam. No meio-de-campo, entram Sidney e Márcio. Na defesa quem deve jogar é Ademir, mas Cleuber também tem chances de ganhar a posição na equipe. Outro jogador importante do elenco que não enfrenta o Cruzeiro é o atacante Marcela Araxá, que ainda se recupera de contusão.