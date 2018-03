Carpegiani lamenta 'cobrança exagerada' e elogia desempenho do Fla no clássico

Depois de ser goleado pelo Fluminense e apenas empatar na estreia da Copa Libertadores, em casa, contra o River Plate, o Flamengo se reabilitou neste sábado ao derrotar o Botafogo por 1 a 0, no Engenhão, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. E o resultado foi muito festejado pelo técnico Paulo César Carpegiani.

Insatisfeito com a cobrança após os dois jogos anteriores, o treinador lembrou que o Flamengo conquistou o primeiro turno do Carioca. E afirmou que o time tem sofrido uma pressão excessiva.

"O Flamengo é o único com possibilidade de disputar a vantagem lá na frente, ainda vamos jogar muitos clássicos. Quando falamos do clássico contra o Fluminense, temos que lembrar que deixei muitos atletas no Rio para preservá-los para o River Plate. Não podemos juntar todas essas partidas. A estreia na Libertadores foi contra uma equipe muito bem preparada, além de ter uma arbitragem horrível. Ninguém fala como ocorreu o 2 a 2", avaliou. "Há uma cobrança exagerada em cima do nosso time."

Carpegiani também elogiou a atuação do Flamengo no clássico e celebrou o bom resultado. "Fizemos o gol cedo e até a parada técnica tivemos algumas variações que permitiram o Botafogo ter a posse de bola. Eles não criaram muito, mas demos esse espaço. Gostei do desempenho no resto do primeiro tempo e no segundo até a expulsão do Vinicius (Júnior)", apontou. "O importante foi a vitória."

Sobre o desempenho individual, o treinador fez questão de destacar dois atletas. "Do lado esquerdo, o Lucas Paquetá e o Everton têm evoluído bastante. O futebol hoje exige que o Paquetá chegue bastante à frente. Estou tentando aproveitar aquilo que tenho de melhor tecnicamente. Tenho que usar um esquema tático que os favoreça. Se eu sentir alguma coisa diferente, farei as mudanças necessárias", complementou.