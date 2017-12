Carpegiani muda esquema no Cruzeiro O técnico do Cruzeiro, Paulo César Carpegiani, mudará a equipe para o segundo jogo contra o São Raimundo pela Copa das Confederações, quarta-feira em Maceió. Mesmo podendo empatar por causa da vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, Carpegiani anunciou que voltará com o esquema tático antigo, o 4-4-2, ainda dos tempos de Luiz Felipe Scolari. Na partida de Sábado, Carpegiani utilizou o 3-5-2 e não gostou do que viu em campo. O fato de as esposas dos jogadores cruzeirenses estarem hospedadas no mesmo hotel que eles desagradou ao treinador, mas Carpegiani preferiu não criar caso, já que só descobriu que isso acontecia quando todos já estavam acomodados. "Quero apenas que, mesmo estando junto dos familiares, os atletas mantenham o profissionalismo", disse.