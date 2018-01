Carpegiani não está ´enferrujado´, garantem Duprat e Duarte O novo técnico do Corinthians, Paulo César Carpegiani, contratado neste domingo por um ano, não está "enferrujado" pelo fato de estar sem treinar um clube há três anos e sabe o que acontece com o time. Pelo menos isso é o que garante o atual homem forte do futebol do clube, o empresário Renato Duprat. "Foi uma grande contratação. O Carpegiani sabe muito bem com está a situação do Corinthians. Eu o levei para a casa do presidente Dualib na noite do sábado e acertamos tudo. E ele não está enferrujado, não." O empresário deixou escapar que houve um grande medo entre os conselheiros que souberam do nome de Carpegiani. O treinador trabalhou pela última vez em um clube brasileiro em 2001 - no Cruzeiro. Seu último cargo foi de técnico do Kuwait em 2004. Nos últimos três anos esteve envolvido com o RS, clube do qual é dono, no Rio Grande do Sul. "Não tem nada de enferrujado, não. O Carpegiani é um homem muito ligado no futebol. Ele sabe bem o que está acontecendo em todos os clubes importantes do Brasil. Lógico que ele sabe dos problemas do Corinthians. Quem não sabe que lá está passando por um terremoto?", pergunta, irônico, Claudio Duarte. Ao estadão.com.br, disse que seu último trabalho foi no final do ano passado, no Al Muharraq, do Bahrein. "Olha, eu sou treinador e só aceitaria trabalhar como auxiliar do Paulo, que é meu irmão. Sou bem sincero, eu não assinei nada. Acho que ele acertou tudo no meu nome. E no que ele faz eu confio. Condições nós temos de fazer um grande trabalho no Corinthians", aposta Cláudio Duarte. Técnico prefere o diálogo Carpegiani é considerado um treinador bem diferente de Emerson Leão, o último a comandar o time. Ele é de diálogo. Ouve bastante os jogadores e procura ser sempre respeitoso com os atletas. "Fui jogador e trato as pessoas com o respeito que gosto que me tratem", repetia Carpegiani quando trabalhou no Paraguai. Ele e Cláudio Duarte terão contrato de um ano. Eles serão apresentados nesta segunda-feira, às 18h30, no Parque São Jorge. Ricardo Rosa, que era auxiliar, será promovido a preparador físico. Carpegiani viajará na terça para Recife, onde acompanhará o time das tribunas pela Copa do Brasil contra o Náutico. Depois que o Corinthians voltar de Recife - onde vai disputar a partida contra o Náutico, Carpegiani quer levar o time para uma cidade do interior. Ele pretende se isolar com os jogadores e fazer uma peneira para saber quem tem condições de continuar no time. Vai seguir a ordem do presidente Dualib de montar uma equipe de garotos. Roger, Wellington, Gustavo, Daniel, o goleiro Jean, o atacante Jean Carlos e Marinho são os primeiros a correr risco de serem mandados embora.