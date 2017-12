Carpegiani negocia com seleção do Irã Paulo César Carpegiani pode ser o técnico da seleção iraniana na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Ele foi convidado na semana passada e discute o contrato com a federação local. Já René Simões, que recentemente dirigiu o Vitória que caiu para a Série C do Brasileiro, acertou com a seleção olímpica iraniana e viajou no último domingo para Teerã.