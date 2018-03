Carpegiani pode treinar a Colômbia O técnico Paulo César Carpegiani confirmou hoje ter recebido proposta para dirigir a seleção colombiana de futebol - hoje na quinta colocação nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Carpegiani - que levou o Paraguai à Copa de 98 - conta que recebeu um telefonema do presidente da Federação Colombiana, Alvaro Fina, o convidando para assumir o cargo. ?Para mim seria muito bom dirigir a equipe colombiana, mas prefiro não estimular as especulações até que os dirigentes definam a situação do atual treinador?, disse o brasileiro, referindo-se a Luis ?Chiqui? Garcia, que, na verdade, está com os dias contados no cargo. Na última quinta-feira, pouco depois do empate empate em 2 a 2 com a fraca equipe da Venezuela, a Federação decidiu demitir todos os assessores diretos de Garcia. Além de Carpegiani, vários estrangeiros estão sendo consultados sobre a possibilidade de assumir o comando da seleção colombiana. O iugoslavo Blagoje Vidinic e os argentinos Adolfo Pedernera e Carlos Bilardo.