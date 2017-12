Carpegiani tem dúvidas no Cruzeiro O técnico do Cruzeiro, Paulo César Carpegiani, tem dúvidas sobre a equipe que voltará a enfrentar o São Raimundo, do Amazonas, no segundo confronto da Copa dos Campeões. Apesar do time haver derrotado o adversário por 1 a 0, Carpegiani ainda não decidiu se voltará a escalar os atacantes Marcelo Ramos, Emilson e Adriano Chuva. A defesa no entanto, está definida, com Bill , Cléber, Nenén e Sorín.