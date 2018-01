Carpegiani vai dirigir o Kuwait O técnico brasileiro Paulo César Carpegiani vai dirigir a seleção do Kuwait, segundo o anúncio feito nesta segunda-feira pela federação de futebol do país. Carpegiani, de 53 anos, vai substituir o servio-montenegrino Radouiko Avramovic, demitido depois da eliminação do Kuwait na primeira fase da Copa Árabe de Nacões. De acordo com Sheikh Ahmad al-Yussuf al-Sabah, presidente da Federação, Carpegiani assinou contrato de 1 ano e vai receber 100 mil dólares de prêmio, mais U$ 35 mil por mês. O brasileiro - que já dirigiu o clube saudita do Al-Nasr - comandou a seleção do Paraguai na Copa de 98, quando chegou às oitavas-de-final.