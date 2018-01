Carpegiani vê falhas e pensa em mudanças no Corinthians Ceder a igualdade para o Náutico por 2 a 2, depois de ter saído para o intervalo com dois gols de vantagem, deixou o técnico Paulo César Carpegiani muito irritado. Assistindo ao jogo das tribunas do Estádio dos Aflitos, o novo comandante corintiano viu falhas na marcação e já condenou os dois laterais: Eduardo Ratinho e Everton. ?Lateral tem de ser lateral. Infelizmente, estou correndo contra o tempo, mas eles não me agradaram?, informou, indignado com a falta de cobertura nos dois gols. ?No primeiro, o Eduardo era para estar na linha da bola e onde estava? Dando um enorme espaço, num claro erro de posicionamento. Isso não pode?, listou, gesticulando com os dedos como gosta. E como deve optar por um sistema com dois zagueiros, a dupla já está praticamente descartada. ?Vamos procurar ensiná-los. Mas...? Edson deve entrar na direita e Wellington - na lista de dispensas - ganha nova chance enquanto ninguém for contratado para a esquerda. As mudanças não param por aí. Com a suspensão de Willian - ganhou apoio moral do novo chefe - Roger deveria ganhar nova chance. Mas como deve sair do clube, o garoto Lulinha já está de sobreaviso. Rosinei não jogou no Recife por estar suspenso. Contudo, já recebeu a informação de que está escalado para o jogo de quinta-feira. ?Ficamos sem ligação entre o meio e o ataque e ele será importante nesta função?, enfatizou, descartando completamente a possibilidade de utilizar o jogador na ala direita, como vinha fazendo Emerson Leão. O goleiro Jean, apesar da falha no gol de empate no Recife, ganhará nova chance. ?Temos de montar um time e treiná-lo?, disse Carpegiani. Mas paciência tem limites.