Carpergiani quer Sorín no ataque O lateral-esquerdo argentino Juan Pablo Sorín, do Cruzeiro, eleito recentemente, pela imprensa uruguaia, o melhor na posição na América do Sul e titular absoluto da seleção de seu país, não deverá atuar como ala no esquema do novo técnico da equipe mineira, Paulo César Carpegiani. No jogo-treino realizado nesta quarta-feira na Toca da Raposa, em que o Cruzeiro venceu o Social de Ipatinga por 2 a 0 - gols de Sorín e Marcelo Ramos -, o argentino foi, a maior parte do tempo, uma espécie de meia-ofensivo. Após a partida, preparatória para a estréia da equipe na Copa dos Campeões - sábado, em João Pessoa (PB), contra o São Raimundo -, Carpegiani confirmou que Sorín terá nova função em seu esquema, ganhando liberdade para ir ao ataque e estar presente na área para receber cruzamentos - apesar da baixa estatura, ele tem impulsão e é um excelente cabeceador. O treinador também promove outras alterações táticas em relação ao que vinha aplicando seu antecessor, Luiz Felipe Scolari: o Cruzeiro sai dos tradicionais 4-4-2 ou 4-3-3 para o polêmico 3-5-2. Os três zagueiros que guardarão a meta de André, contra o São Raimundo, deverão ser Cléber, que vinha sendo mantido na reserva por Scolari, Cris, que deve ser liberado especialmente pela comissão técnica da seleção, para a partida, e o meia Marcus Vinícius. O apoiador Jackson atuará na ala direita e, na esquerda, Sérgio Manoel disputa a posição com o garoto Alex. Também na intermediária, estarão Ricardinho, Jorge Wagner e Sorín e, no ataque, Marcelo Ramos e Oséas. Rincón - Os dirigentes do Cruzeiro esperam para esta quinta-feira a definição sobre a vinda ou não do meia colombiano Rincón para o clube. Segundo o vice-presidente Alvimar Perrela de Oliveira Costa, o procurador de Rincón, Renato Caio, informou que o jogador tenta acertar sua situação com o Santos, onde tem salários atrasados e outros compromissos a receber. Mas sua transferência para outro time é bastante provável e, embora Corinthians e São Paulo também estejam na disputa, o atleta teria manifestado sua preferência pelo Cruzeiro.