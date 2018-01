Carpi, do norte da Itália, faz sua primeira temporada na Série A

Fundado em 1909, falido e reinaugurado em 2000, o Carpi fará sua primeira participação na história da Série A. Original de cidade homônima do norte da Itália, os biancorossi (alvirrubros) já estiveram na primeira divisão italiana na década de 1920, antes da fundação da atual Liga. Esta foi a quarta subida de divisão do clube em seis anos.

O elenco conta com o goleiro brasileiro Gabriel, ex-Cruzeiro, que está sob empréstimo do Milan. O destaque também fica com o atacante nigeriano Jerry Mbakogu, de 22 anos. Muito provavelmente o Carpi não mandará seus jogos em casa, já que o estádio comporta apenas 4.400 torcedores, número bem inferior aos 20 mil exigidos pela liga.

Nem todos estão entusiasmados com o crescimento do time de Modena. O presidente da Lazio, Claudio Lotito, foi flagrado criticando a ascensão destes clubes nanicos da Itália. Responsável por negociar as cotas de TV, o diretor disse que "se subirem esses times que não valem m... nenhuma, não teremos dinheiro daqui a duas ou três temporadas."

Os jogos do Campeonato Italiano serão mostrados no Brasil pelos canais Fox e ESPN Brasil. Veja as partidas das primeiras rodadas (clique na imagem para ampliar):